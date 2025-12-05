È Rob, della squadra di Paola Iezzi, la vincitrice della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Staccato al secondo posto per un numero di voti che verrà diffuso a breve ma che – viene anticipato – non era ampio, il sinnaese eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; sul podio anche DELIA, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani.

Roberta Scandurra, 20 anni, di Trecastagni (Catania), studentessa, è stata ribattezzata più volte l’“underdog” di questa edizione. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the year”: qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston.

Settimana dopo settimana ha rispolverato sul palco di X Factor un genere inedito, il pop punk, proponendo e rileggendo brani come “Call Me” di Blondie, “Driver License” di Olivia Rodrigo vers. JXDN, “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, “You Oughta Know” di Alanis Morissette, “Ti sento” dei Matia Bazar, “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, “Bring Me to Life” degli Evanescence, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Decode” dei Paramore.

Il suo inedito si chiama “CENTO RAGAZZE” e racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza. Fuori da un paio di settimane, sulle piattaforme digitali è ancora ben lontana dai numeri record di “Punto”, l’inedito di eroCaddeo.

