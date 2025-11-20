Due concorsi di bellezza, un unico grande marchio che organizzerà le selezioni e le tappe di Miss Universo e Miss Mondo: a portare queste importanti rassegne in giro per la Sardegna alla scoperta dei vari territori, saranno Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari dell’agenzia Events e di altri importanti brand, regine di eventi, matrimoni e ora anche della moda.

Dopo il successo della scorsa edizione di Miss Universo, concorso di importanza planetaria nato negli Stati Uniti negli anni Cinquanta del secolo scorso, le due imprenditrici hanno avuto l’esclusiva per la Sardegna anche per portare avanti l’organizzazione di Miss Mondo. Un monopolio, quello che di fatto hanno messo in piedi Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, che non punta esclusivamente sulla bellezza delle concorrenti, ma anche alla valorizzazione dei territori e delle tradizioni della Sardegna. Nella mission delle organizzatrici di Miss Universo e Miss Mondo, anche il ritorno in auge del vintage e la rinascita della moda attraverso il riciclo e il riuso di diversi materiali naturali.

A Miss Mondo potranno partecipare le ragazze dai 16 ai 26 anni, mentre a Miss Universo quelle dai 18 anni in su: la novità è che – pur rispettando il requisito dell’età – ci sarà la possibilità di prendere parte a entrambi i concorsi. Un’opportunità legata al fatto che per la prima volta entrambi i concorsi saranno organizzati dalla stessa agenzia di moda e spettacolo.

Intanto, in vista dei due concorsi che si terranno nel 2026, le organizzatrici hanno dato il via alle iscrizioni per le preselezioni di Miss Mondo, che si terranno il 27 novembre a Cagliari.

Le ragazze che passeranno questa fase parteciperanno alla prima selezione prevista per il 14 dicembre, un vero e proprio galà della moda tra sfilate, musica, intrattenimenti e prestigiosi brand.

Centinaia le iscrizioni che arrivano da tutta l’Isola, ma al concorso sono pronte a partecipare anche le ragazze che lavorano o studiano fuori dalla Sardegna.

Archiviato il successo della prima edizione di Miss Universo targato Events, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia si preparano a raddoppiare l’impegno per organizzare anche Miss Mondo: «Miss Universo Sardegna è stato un grande successo e tantissime ragazze hanno inviato le proprie candidature, affascinate dal meraviglioso spettacolo creato in ogni tappa. Purtroppo le ragazze minorenni non potevano accedervi da regolamento come concorrenti, per realizzare anche il loro sogno abbiamo deciso di accettare la proposta di acquisire il marchio Miss Mondo per la Sardegna, dando così la possibilità di inserimento a tutte le giovani che ambiscono a diventare reginette di bellezza. La nostra visione di questi concorsi non è solo estetica ma anche e soprattutto crescita personale e di autostima, aggregazione e spirito di gruppo».

