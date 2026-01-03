Creare spazi di arte e socialità in un tratto di tessuto urbano che spesso fa sentire esclusi i suoi stessi abitanti, e perciò da rivendicare con la cultura. Questa l'idea dietro "Pedaliamo Controvento", la festa di inizio anno della Ciclofficina Sella del Diavolo in collaborazione con Cada Die Teatro. Domani dalle 19 nello spazio di via Principe Amedeo 21 andranno in scena tre monologhi brevi, sui temi di libera scelta e resistenza, e dopo un momento di cena comunitaria lo spazio sarà lasciato alle selezioni musicali elettroniche e sperimentali dei due dj cagliaritani Neeva e Thom Oab.

In un trittico dal titolo "Cuori di panna smontata", sarà protagonista per prima Lara Farci con "Alfonsina Controvento", dedicato alla campionessa di ciclismo Alfonsina Morini Strada, coraggiosamente in gara nel Giro d'Italia maschile 1924, in una storia di lotta ai pregiudizi in un campo tutt'oggi criticabile come lo sport. Francesca Pani seguirà con "Mi lego a Gaza", sull'importanza di trovare l'innata capacità di sopravvivere e rinascere oltre le macerie, come ha storicamente dimostrato il popolo gazawi.

Chiuderà Maria Mou con "Invisibile", riflessione profonda e vissuta sulla fragilità interiore e sulla conseguente sensazione di sentirsi invisibili, superando entrambi i limiti proprio grazie all'arte del teatro. Tutte e tre le messe in scena saranno curate da Mauro Mou, responsabile della drammaturgia sul secondo e il terzo monologo.

© Riproduzione riservata