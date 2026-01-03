Due artisti apprezzati nell'Isola in un festival di musica itinerante, che sbarca in medio Campidano con due spettacoli per i più piccoli: continua anche nel 2026 "Que Viva Big Band", rassegna targata Medinsard che dopo gli appuntamenti dicembrini a Bari Sardo e Lanusei si trasferisce a Guspini, con i concerti per famiglie con bambini fino ai sei anni di "La Musica che gira in tondo". In collaborazione con l'associazione InCoro, Casa Corte di via Caprera ospiterà i live di Stefania Secci Rosa e quartetto, domenica 4 alle 11, e Matteo Leone in solo, il 18 gennaio alla stessa ora.

Stefania Secci Rosa si esibirà quindi con la stessa ensemble che l'ha accompagnata nel concerto di Lanusei, formata da Elisa Lombardo (seconda voce), Francesca Puddu (chitarra) e Simone Soro (violino). Secci Rosa, che oltre a essere prima voce firma anche arrangiamenti e composizioni, porterà dal vivo l'ultimo lavoro discografico uscito per Sardmusic, "Sola" (2023). Primo disco di brani originali firmato dalla cantautrice, dopo un percorso di studi fra jazz e world music e una carriera che l'ha avvicinata alla musica per il cinema a livello internazionale, "Sola" è già stato ospite di importanti festival come Time In Jazz, International Jazz Expo e Glocal Sound.

Sarà in versione solista invece Matteo Leone, con un concerto-spettacolo dal titolo "In viaggio dall'America all'Africa": anch'esso già presentato al giovanissimo pubblico e famiglie a Lanusei, è un cammino quasi autobiografico per Leone, che attraversa musicalmente e linguisticamente i luoghi d'origine delle proprie influenze artistiche. Fra tabarchino, arabo, ligure e persino maltese, in sonorità che vanno dalla nera africana al blues rurale e fangoso, si riflettono i temi del viaggio e del cambiamento cari all'artista, come pure le contaminazioni e il dialogo fra culture lontane.

L'accoglienza all'ingresso per genitori e piccoli sarà alle 10:30 in entrambe le occasioni.

