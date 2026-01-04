Cosa dicono le stelle per il 4 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete – Sta per iniziare il nuovo anno lavorativo, e per voi la parola d’ordine è: delegare! Non siete soli, ricordatelo.
Toro – Oggi godetevi una domenica all’insegna della leggerezza. Da domani, ci saranno grandi novità!
Gemelli – Una nuova avventura è proprio quel che vi serve per scuotervi dall’ultimo periodo di noia continua.
Cancro – Questa domenica, meglio rilassarsi al massimo e ricaricare le batterie per il lunedì che vi aspetta.
Leone – All’idea di tornare in ufficio vi sale la depressione? Sollevatevi il morale organizzando una piccola cena!
Vergine – Con il nuovo anno lavorativo, orizzonti inaspettati si aprono: è il momento giusto per la vostra carriera.
Bilancia – Per voi è arrivato il momento di smettere di pensare alle vacanze, ma potete viaggiare con l’arte...
Scorpione – Non siate sgarbati con chi vi circonda. Se nell’ultimo periodo vi sentite nervosi meglio restare un po’ da soli.
Sagittario – Non siate così frettolosi nel giudicare i comportamenti altrui: spesso, siete voi quelli un po’ arroganti!
Capricorno – Ultimo giorno di relax prima di iniziare definitivamente il nuovo anno lavorativo, godetevelo al massimo.
Acquario – Siete emozionati per le nuove sfide che già adesso vi si pongono davanti? Niente paura, sarete all’altezza.
Pesci – Siete particolarmente tristi all’idea di tornare operativi, ma tenetevi pronti: tutto sta per cambiare.