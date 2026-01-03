Sarà il Teatro Civico di Sassari ad accogliere il giorno dell'Epifania (6 gennaio) “Poni menti a me”, il progetto discografico in lingua Sassarese Turritano immaginato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke”. Per Sassari verrà realizzata una special edition griffata "Paco Mustèla": “Poni menti a me.. i luoghi del cuore”.

Assieme a Beppe Dettori i musicisti Martino Roggio, Irene Sini, Manuel Pagliaro e Eleonora Dettori - regia e conduzione di Pierangelo Sanna con Monica Anelli - con interventi di Mario Lucio Marras, Leonardo Marras, Eugenio Cossu, Paolo Pintore e Paolo Salaris. Costumi Anouska Montis, scenografia Monia Mancusa, trucco Margherita Masia, luci e fonia Scenosist, direttore di scena e segretaria di produzione Monica Anelli.

Il concerto è reso possibile grazie al prezioso sostegno della Fondazione di Sardegna, delle Associazioni (fra cui l’Istituto di Ricerche Camillo Bellieni), dei partner (fra cui Grimaldi Sardegna) e del Comune di Sassari che ha concesso il suo patrocinio al progetto.

