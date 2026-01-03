Lodato per aver portato sullo schermo la cultura e la lingua sarda, Fabio Manuel Mulas continua a fare incetta di premi, ricevendo un ulteriore riconoscimento come miglior regia per il film “Bandidos e Balentes- il Codice non scritto” al Europe Film Festival U.K, il festival del cinema europeo che si è tenuto in Inghilterra.

Regista, produttore, scrittore e sceneggiatore, Mulas originario di Bono può vantare di aver vinto 194 festival, tra cui il primo premio all'International Film Festival di Roma, miglior film all'Universal Film Festival di New York (categoria action-thriller), e premi in festival come quello di Istanbul, Milano e Alghero, che riconoscono la sua opera e la rappresentazione della cultura sarda, con premi anche a miglior attrice (Katia Corda) e miglior colonna sonora. Attualmente è impegnato nelle riprese del sequel "Bandidos e Balentes 2- La resa dei conti", il nuovo thriller che sta girando nei diversi paesi della Sardegna, dall’isola dell’Asinara all’Ogliastra, e fino a Burgos e Bono, il suo paese d’origine dove ha ricevuto dall’amministrazione comunale la cittadinanza onoraria «per aver dato lustro all’intera comunità Bonese, ottenendo prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali».

Per il riconoscimento come miglior regista europeo, Mulas ha dichiarato: «Sono soddisfatto e orgoglioso e mi auguro che con il sequel che stiamo girando, la Sardegna possa brillare ancora di più nel panorama del cinema mondiale».

