La Divina Commedia in chiave umoristica. Al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, arriva sabato alle ore 20.30, (con matinée per le scuole alle ore 11) lo spettacolo “Dante, viaggio all’inferno”, presentato dalla Compagnia Teatro Sassari con il patrocinio del Comune di Ozieri.

La produzione, firmata da Mario Lubino e Margherita Frau, si ispira all'Inferno del grande poeta fiorentino e propone un intenso percorso teatrale all’interno dell’opera dantesca, capace di coniugare parola, emozione e potenza visiva. La regia è di Mario Lubino, in scena insieme a Stefano Dionisi, Margherita Frau e Aldo Milia, in un allestimento che mette al centro il viaggio dell’uomo tra dannazione e redenzione, attraverso immagini suggestive e una narrazione coinvolgente.

Le scene sono curate da Tomaso Tanda e Uccio Sisto, luci e fonica da Tony Grandi, le musiche originali da Mario Chessa e Marco Piras, mentre i costumi sono realizzati da OPPURE aps.

Il viaggio, irto di difficoltà, inizierà dall’inferno, dove incontrerà personaggi illustri condannati per non aver rispettato le leggi della tomistica e che cercheranno di impedire al poeta di raggiungere il suo scopo. Fra il sogno e la realtà letteraria quest’opera teatrale, scritta nello stile comico ed irriverente della commedia dell’arte, ripercorre il viaggio di Dante all’inferno, coniugando la comicità con la storia dei cinque personaggi, Caronte, Ciacco, Francesca, Ulisse e il Conte Ugolino, oltre alla lonza, al leone e alla lupa, maschere della commedia dell'arte, rivisitando i canti della Divina Commedia in chiave umoristica, rimanendo fedelmente attinente al testo originale.

