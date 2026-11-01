Cosa dicono le stelle per il primo novembreLa giornata segno per segno
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Ariete - Potete stare per contro vostro o cercare compagnia all’ultimo minuto. In entrambi i casi, seguite l’istinto.
Toro - Una coccola in più non fa male a nessuno. Godetevi un pranzo in totale relax, tra amici o famiglia.
Gemelli - Giornata ideale per godersi le piccole cose: una passeggiata, un film, una tavola ben apparecchiata.
Cancro - Una giornata tranquilla potrebbe riempirsi di telefonate, mail e inviti. Non dimenticatevi dei vostri spazi.
Leone - Avevate in mente di staccare e non fare nulla. Peccato che qualcuno abbia preparato una lista per voi.
Vergine - Potreste ricevere un complimento inatteso. Cercate di accettarlo senza screditarvi eccessivamente.
Bilancia - Avevate organizzato tutta la giornata, ma gli imprevisti possono sempre capitare. Provate a improvvisare.
Scorpione - Le decisioni semplici non devono sempre trasformarsi in dilemmi esistenziali. Fate un respiro profondo.
Sagittario - Se qualcuno vi propone un’idea improvvisa, accettate: la giornata potrebbe andare oltre le aspettative.
Capricorno - Un incontro casuale potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Occhi e mente sempre aperti.
Acquario - Aria di sorpresa, potrebbe arrivare una notizia, un messaggio o un incontro che non avevate previsto.
Pesci - Il lavoro può aspettare. Dedicate qualche ora al dolce far niente senza sentirvi in colpa. Ne avete bisogno.