Al via il prossimo 6 novembre il “PuntodiVista FilmFestival” organizzato dall’associazione culturale “Art’In”. In tutto otto appuntamenti, sino a metà dicembre, nella sala del Teatro Adriano a Cagliari, secondo la collaudata formula delle serate con interazioni tematiche con gli ospiti, degustazioni e un viaggio trasversale tra cinema, musica, teatro e letteratura. Sono previste le proiezioni dei 16 cortometraggi giunti in finale, in rappresentanza di 10 Paesi di tutto il mondo.

Il 6 novembre, dalle 20.30, saranno proiettati i corti del primo gruppo delle opere finaliste: “America”, di Javier Arias-Stella (Perù); “Son”, di Zhanna Bekmambetova (Kazakistan); “Pinocchio Reborn”, di Matteo Cirillo (Italia); “At Night”, di Pooya Afzali (Iran). Ospiti i musicisti del gruppo “The Cue Makers”, un divagare musicale tra crime jazz, spy themes, detective soundtracks.

Gli altri ospiti di questa edizione saranno: Lorenzo Hendel, Franco Paoletti, Didi Bizzarro, Francesco Piras, Marco Pani, Salvatore Spanu, Fabio Piazzalunga, Gianni Cannas, Giacomo Deiana, Mick Taras e Pierpaolo Frailis.

Le serate saranno condotte dalle attrici e cantanti Rossella Faa e Manuela Loddo, con le loro divagazioni tematiche, raccontate e cantate, di celebri colonne sonore, nel percorso progetto/spettacolo “Oltre il tempo”. In questa 19esima edizione porranno al centro un argomento originale: il cibo nei film.

Anche quest’anno, nella “Sezione Incontri”, ci saranno tre appuntamenti pomeridiani: il 14 novembre e il 12 dicembre sono infatti previsti due eventi intitolati “Cinema Giovane”, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari; e uno il 28 novembre in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Inmediazione”.

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