Una pietra miliare della scena indipendente tricolore, che a tre decenni dall'uscita torna in vita grazie ai suoi stessi autori: sabato 31 l'area concerti di via Pergolesi a Mogoro fa da teatro al nuovo appuntamento isolano (a ingresso gratuito) con i Marlene Kuntz, dal vivo per il trentesimo anniversario dall'uscita de "Il Vile". L'occasione è il Rural Beer Tasting Festival curato dal Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, che proseguirà anche il 7 novembre a Palmas Arborea, accompagnato ancora una volta dalla musica live di Cristiano Godano e soci.

Con il programma del Festival che ha inizio già alle 18 nella serata di domani, i primi visitatori vengono accolti da degustazioni di birre artigianali, intrattenimento e momenti dedicati ai birrifici del territorio e oltre, senza dimenticare i prodotti tipici del territorio offerti dalla Pro Loco mogorese. Obiettivo della manifestazione è infatti valorizzare le creazioni brassicole artigianali e l'impegno dei lavoratori e delle aziende del settore, con la giornata in programma a Palmas che diventa un vero e proprio convegno sulla filiera, con relatori, scuole e operatori dei Distretti, oltre alla visione di un documentario sulla produzione del grano.

Con la musica che parte poco dopo con il neo-glam dei Purple Drip, quartetto olbiese che ha debuttato a giugno dell'anno scorso con l'album omonimo – in un concentrato groovy di fuzz, blues e heavy rock – seguito da un dj-set, alle 21:30 arriva l'attesa apparizione dei Marlene Kuntz sul palco. La tappa mogorese è infatti parte del tour con cui la band celebra quest'anno i trent'anni de "Il Vile" in tutta Italia: pubblicato nell'aprile 1996, il disco è stato incluso nella classifica dei cento migliori dischi italiani per Rolling Stone, grazie alla sua formula basata su distorsioni elettriche, melodie dissonanti e una scrittura colma di inquietudini, ansie e frustrazioni solo apparentemente individuali, e in realtà identificabili in un'intera generazione, tra delicati silenzi ed esplosioni al culmine della tensione.

Elementi che respirano ora aria nuova, grazie anche alla riedizione deluxe pubblicata lo scorso marzo in vinile, illustrata per intero da Alessandro Baronciani. Un formato che comprende anche un libretto a fumetti – con ogni tavola che si lega a uno specifico brano del lavoro – e tre cartoline tratte da essi, e che viene promosso dalla band con un articolato tour di undici date in altrettante città italiane. La prossima tappa per il gruppo è adesso quella romana, il 17 novembre e già sold out, seguita da Bologna il 19 e Milano il 20, facendo seguito ai concerti a Berlino, Bruxelles e Londra.

La trasferta sarda viene così organizzata dal Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, in collaborazione con i Distretti della Sardegna Centro Occidentale e della Media Valle del Tirso, con il sostegno del Comune.

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