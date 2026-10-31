Ariete - Un vecchio trauma vi farà provare sensazioni spiacevoli, tuttavia riuscirete a risollevarvi in tempi molto brevi.

Toro - Avventurosi è dire poco, siete una vera forza della natura me la gente invidia la vostra fortissima grinta.

Gemelli - Avete una certa capacità di rigirare le situazioni, anche quelle più difficili, sempre a vostro vantaggio.

Cancro - Amate ciò che fate talmente tanto che delle volte perdete di vista tutto il resto, in particolare gli affetti.

Leone - Non dovete essere sempre al 100%, ma sforzarvi ogni giorno per trarre il positivo da quello che vi succede.

Vergine - Adesso che avete concluso un percorso importante, potete dedicarvi a fare qualcosa che vi soddisfi a pieno.

Bilancia - Siete pronti a dire la vostra: sapete che la vostra opinione è valida e pretendete che gli altri vi ascoltino.

Scorpione - Una giornata può partire sottotono per poi regalare dei simpatici aneddoti che vi svoltano l’esistenza.

Sagittario - Anche nei rapporti più sani può succedere di litigare, l’importante è parlarsi e riuscire a chiarire davvero.

Capricorno - Un incontro inaspettato cambierà completamente l’andamento dell’intera giornata, ve ne accorgerete...

Acquario - La musica può essere la vostra migliore alleata, distende i nervi e vi distrae facendovi sentire calmi e rilassati.

Pesci - Dite di sì alle avventure, anche a quelle che vi fanno paura. Ogni tanto fa bene non pensare troppo.

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