Cosa dicono le stelle per il 31 ottobreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete - Un vecchio trauma vi farà provare sensazioni spiacevoli, tuttavia riuscirete a risollevarvi in tempi molto brevi.
Toro - Avventurosi è dire poco, siete una vera forza della natura me la gente invidia la vostra fortissima grinta.
Gemelli - Avete una certa capacità di rigirare le situazioni, anche quelle più difficili, sempre a vostro vantaggio.
Cancro - Amate ciò che fate talmente tanto che delle volte perdete di vista tutto il resto, in particolare gli affetti.
Leone - Non dovete essere sempre al 100%, ma sforzarvi ogni giorno per trarre il positivo da quello che vi succede.
Vergine - Adesso che avete concluso un percorso importante, potete dedicarvi a fare qualcosa che vi soddisfi a pieno.
Bilancia - Siete pronti a dire la vostra: sapete che la vostra opinione è valida e pretendete che gli altri vi ascoltino.
Scorpione - Una giornata può partire sottotono per poi regalare dei simpatici aneddoti che vi svoltano l’esistenza.
Sagittario - Anche nei rapporti più sani può succedere di litigare, l’importante è parlarsi e riuscire a chiarire davvero.
Capricorno - Un incontro inaspettato cambierà completamente l’andamento dell’intera giornata, ve ne accorgerete...
Acquario - La musica può essere la vostra migliore alleata, distende i nervi e vi distrae facendovi sentire calmi e rilassati.
Pesci - Dite di sì alle avventure, anche a quelle che vi fanno paura. Ogni tanto fa bene non pensare troppo.