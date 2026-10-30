Tutta la magia contemporanea del jazz fusion, nelle sue ricche contaminazioni rock, funk e soul, portata da uno dei suoi più celebri adepti: è per sabato 31 che fa ritorno a Cagliari il chitarrista italo-australiano e vincitore del Grammy Frank Gambale, ospite del CultureFestival al Teatro Doglio di via Logudoro 32, sui cui legni si esibisce alle 20 con la sua All Star Band. Curata da Sardinia Pro Arte, la rassegna viene diretta dal violinista e direttore d'orchestra Simone Pittau.

Promosso nell'ambito dei tre appuntamenti jazz di "Sipario Aperto", parte integrante della stagione autunnale del Teatro, a essere protagonista è stavolta un artista di calibro internazionale, noto come pioniere della tecnica chitarristica dello sweep picking, ma anche come longevo collaboratore di Chick Corea e della sua Electric Band. Ad affiancare Gambale è inoltre un quintetto formato da musicisti tutt'altro che sconosciuti, in una colorata ensemble di talenti jazz, fusion e prog.

C'è infatti Tom Schuman alle tastiere, da oltre cinquant'anni membro degli Spyro Gyra ed esperto ibridatore di jazz, funk e world music, così come l'ungherese Martin Gudics al basso, cantautore, turnista e insegnante considerato tra i più versatili interpreti del panorama europeo, e il fratello gemello Marcell a batteria e percussioni, famoso anch'egli per un'attività che si estende tra fusion, funk, r&b e pop, chiudendo infine con la consorte di Gambale stesso alla voce: Caterina Boca Gambale, capace di alternare raffinatezza e intensità espressiva con grande naturalezza.

CultureFestival viene reso possibile grazie a Ministero della Cultura, Regione, Comune e Fondazione di Sardegna.

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