Prende corpo la squadra di Sanremo 2027: i The Jackal condurranno il Primafestival, la striscia quotidiana in onda subito dopo il Tg1 che precede le serate del festival, in programma dal 16 al 20 febbraio. L'ufficializzazione arriva con un video trasmesso dal Tg1 delle 20. In videochiamata con Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca 'Fru' Colucci, il direttore artistico e conduttore Stefano De Martino scherza sulla provenienza comune: zVi volevo dire che vi ho preso perché siete napoletani: a me 'sta cosa mi piace tantissimo, che siamo tutti napoletani all'Ariston. Vi ho scelti per questo, mica per il talento».

Legati da un lungo sodalizio a De Martino, che li ha ospitati a più riprese a "Stasera tutto è possibile”, i The Jackal si sono già affacciati al festival individualmente: Ciro Priello ha condotto il PrimaFestival nel 2022 con Roberta Capua e Paola Di Benedetto, Fru è salito a sorpresa sul palco dell'Ariston nel 2025 durante l'esibizione dei The Kolors, Aurora Leone ha co-condotto il Dopofestival nell'ultima edizione con Nicola Savino. E soprattutto il loro controcanto ironico al festival, con il commento live dal divano su canzoni, ospiti, e look è diventato un cult social.

I The Jackal hanno aperto il loro canale su YouTube vent'anni fa, nel 2006, ma fanno video insieme dai tempi delle scuole medie: il boom con Lost in Google, la prima web-serie interattiva della rete. Nel 2014 ecco le video-parodie di Gomorra, nel 2017 l'esordio al cinema con Addio fottuti musi verdi, diretto da Francesco Ebbasta, prodotto da Cattleya e the Jackal e distribuito da 01 Distribution. È del 2018 la prima 'Operazione Sanremo': il collettivo coinvolge conduttori, cantanti e ospiti del Festival (senza mai apparire sul palco), lanciando il tormentone "gnigni". A dicembre dello stesso anno la nuova avventura è Operazione X Factor: l'ironia inconfondibile dei The Jackal applicata al talent di Sky Uno, il tormentone stavolta è "Mimicchio". Risultato, 20 milioni di visualizzazioni e 68 milioni di utenti raggiunti su tutti i canali.

Ad aprile 2020, durante la pandemia da Covid, lanciano su RaiPlay "Tanto non uscivo lo stesso": nel mirino, dinamiche e e ossessioni casalinghe nei mesi difficili del lockdown. Verranno poi "Lol: Chi ride è fuori" su Prime Video e la serie "Generazione 56k" su Netflix. Nel 2021 sono i protagonisti del podcast, prima produzione originale di Spotify per l'Italia, "The Jackal: Tutto Sanremo, ma dura meno": nel mirino, i giorni più convulsi e chiacchierati dell'anno. Si misurano anche con il calcio, con "Europei a casa The Jackal", il commento ironico dei match, sempre rigorosamente in diretta. Nel 2023 realizzano per Prime Video la serie Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget. A marzo scorso sono per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma tv, Stasera a letto tardi, in onda in prima serata su Rai2.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata