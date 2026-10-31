Vent'anni di costante presenza sul territorio, celebrati con ben dodici ore di elettronica e dj-set: ed è così che per il suo ventennale lo storico brand oristanese Ovest Club approda a Campidarte, con l'agriturismo culturale di Ussana che diventa teatro di un day party questa domenica, in scena dalle 12 alle 22. Alla consolle non solo il fondatore Alessio Frino e il resident di lungo corso Whoarefratelli?, ma anche gli ospiti speciali Spacetravel e Fabrizio Sala.

Un vero e proprio viaggio sonoro lungo un'intera giornata, da svolgersi in mezzo al verde delle colline e alle installazioni artistiche intorno alla struttura. E che segna anche l'inizio di un nuovo percorso per Ovest Club, che – sull'onda anche delle apprezzate giornate di elettronica all'aperto, proposte da altri collettivi nell'agriturismo ussanese – uscendo ora fuori dai club, officia quello che si preannuncia essere solo il primo di una serie di day parties in arrivo.

E direttamente da Berlino, per l'occasione, arriva il produttore Spacetravel (alias Luca Cara), tra i più apprezzati nomi della scena elettronica sarda espatriata: inserito nel 2015 dalla testata di settore XLR8R nella lista dei migliori artisti emergenti, l'anno dopo ha esordito con l'album "Dancing Therapy", pubblicato tramite l'etichetta Perlon di Zip e Markus Nikolai, facendo seguito nel 2018 con il secondo lavoro "Ziusudra", uscito invece per la Melliflow. Unendo nel suo sound techno futuristica, house colorata e persino tocchi acustici, l'attività da dj di Cara lo ha portato in prestigiosi templi europei dell'elettronica come i brandeburghesi Panorama Bar e Club der Visionaere e il parigino Concrete.

Mentre Sala, resident e creatore del party Nozoo al Goa Club di Roma sin dal 2010, è una figura centrale della minimal techno tricolore, con sonorità micro-house che rivolgono lo sguardo alla scena esteuropea: nel corso degli anni ha condiviso la consolle con artisti del calibro di Fumiya Tanaka, Petre Inspirescu e Dewalta, affiancando all'instancabile attività dal vivo anche la gestione della label Animae Ltd, dall'anima vinilica e con tirature limitate ed esclusive.

Fondato dal veterano dell'elettronica isolana Frino insieme a Matteo Secci, il marchio Ovest Club giunge così a un ventesimo compleanno ricco di musica e socialità, estendendo ancora una volta la sua attività oltre l'oristanese.

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