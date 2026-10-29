Addio a Patrick Stewart, l'attore di Star Trek e X-Men. Stewart aveva 86 anni ed è morto dopo una battaglia contro l'Alzheimer.

Celebre per il ruolo di Jean Luc Picard, prima capitano poi ammiraglio delle astronavi di Star Trek al cinema e in tv, ha preso parte anche alla saga cinematografica degli X-Men nel ruolo del professor Charles Xavier. Due interpretazioni iconiche, che hanno attraversato diverse generazioni caratterizzando in maniera riconoscibilissima i personaggi.

Nel comunicato postato sui profili social ufficiali che rende nota la sua morte si leggono le seguenti parole: «Annunciamo con grande dolore la scomparsa di Sir Patrick Stewart, avvenuta ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'amorevole cura della sua adorata moglie Sunny, al termine di un breve e toccante percorso segnato dalla malattia di Alzheimer e dalla demenza a corpi di Lewy. È stato avvolto dal caldo abbraccio di familiari e amici, circondato da musica dal vivo, preghiere, lacrime, risate e da quel tipo di profonda emozione che solo lui sapeva suscitare, dopo una vita dedicata interamente a tutti noi».

(Unioneonline)

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