Cosa dicono le stelle per il 4 settembreLa giornata segno per segno
Ariete: Per risvegliarvi dal torpore, escogitate insieme agli amici un programma effervescente per la serata.
Toro: Trovate il punto di equilibrio perfetto tra ingenuità e diffidenza per approcciarvi alle nuove conoscenze.
Gemelli: Le condizioni di lavoro vi irritano, ma nonostante ciò lo scambio con i colleghi è stimolante e proficuo.
Cancro: Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la riuscita delle vostre iniziative professionali.
Leone: Abbiate l’audacia di osare nelle conquiste, o di nutrire l’intesa con il partner se siete già innamorati.
Vergine: Pianificate il lavoro con serietà, mettendo in campo autocontrollo e raziocinio per raggiungere i risultati.
Bilancia: Grazie all’intraprendenza, si concretizza la possibilità di ottenere buoni risultati nonostante le spese.
Scorpione: Una pausa di riflessione vi aiuta a dare il giusto valore a una questione che vi sta molto a cuore.
Sagittario: La voglia di evasione e di libertà si scontra con una lunga serie di imprevisti e di tensioni inevitabili.
Capricorno: Sentite il bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dal quotidiano. Fatelo anche senza compagnia.
Acquario: Attenzione ai rapporti interpersonali: cercate di essere più diplomatici o potrebbero nascere dei malintesi.
Pesci: Condividere va sempre bene, ma cercate di non appesantire troppo gli altri con i vostri problemi...