Ariete: Luglio è alle porte. Iniziate a pianificare le vostre vacanze e pensate già a cosa mettere in valigia.

Toro: Oggi le vostre idee saranno apprezzate, condividetele con il vostro superiore, non ve ne pentirete.

Gemelli: Luglio vi regalerà nuove emozioni e nuovi incontri. Il momento dell’amore sta arrivando, non abbiate fretta.

Cancro: Oggi vi sentite più stanchi del solito. Meglio recuperare le energie con un bel bagno rilassante.

Leone: La settimana è ancora lunga ma per renderla più piacevole potreste provare un’attività diversa e divertente.

Vergine: Prendetevi un po’ meno sul serio. Non deve essere sempre tutto perfetto, a volte i fallimenti servono.

Bilancia: Dovete credere di più nelle vostre potenzialità, tutto si aggiusta ma c’è bisogno di tempo e molta pazienza.

Scorpione: Attenzione ai pettegolezzi,qualcuno potrebbe parlare male di voi alle vostre spalle. Non fidatevi troppo.

Sagittario: Ma come fai a fare tutto? Eh già l’organizzazione per te è essenziale, continua così ma non stressarti!

Capricorno: Dopo una giornata lavorativa siete molto nervosi? Andate al cinema e rilassatevi con film e popcorn.

Acquario: Se avete litigato con il partner cercate di chiarire il prima possibile. In una coppia l’ascolto è essenziale.

Pesci: Giugno vi ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca. Ma non preoccupatevi: luglio sarà una vera scoperta.

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