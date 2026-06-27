Entra nel vivo, dopo le prime due giornate di premiazioni delle star sul palco del Forte Village, l’edizione 2026 del Filming Italy Sardegna Festival, la kermesse, diretta da Tiziana Rocca e sostenuta dalla Regione Sardegna e dal Ministero della Cultura, che porta, tra la Multisala Notorious Cinemas in Piazza L’Unione Sarda a Cagliari e la costa sud occidentale di Santa Margherita di Pula, tanti film, prime visioni, anticipazioni, panel, masterclass e numerosi cast di attori a salutare il pubblico coinvolgendo anche centinaia di studenti dell’Academy del cinema realizzata in Collaborazione con l’Università di Cagliari.

Tanti i momenti iconici creati grazie alla presenza di personalità di primo piano dello star system italiano e internazionale come la premiazione reciproca di Harvey Keitel, una vera leggenda della cinematografia mondiale, e Franco Nero, divo italiano amato in tutto il pianeta, che si sono scambiati la statuetta creata per il festival dal Maestro orafo Gerardo Sacco.

Applauditissimo l’attore sardo rivelazione Giuseppe Ignazio Loi scoperto dal geniale regista Riccardo Milani che lo ha voluto come protagonista nel film campione d’incassi “La vita va così”.

A premiare il pastore interprete magistrale della storia dell’allevatore Ovidio Marras che, in vita, si oppose alla speculazione delle multinazionali del cemento, l’Assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu con il quale ha intrecciato un fitto scambio di battute che ha divertito il pubblico di celebrities e i tantissimi giovani presenti in platea.

Un lunghissimo elenco di straordinari volti del piccolo e del grande schermo e maestri indiscussi della settima arte si sono alternati sul palco e sul red carpet per la gioia dei fan: Micaela Ramazzotti, Barbara De Rossi, Chiara Francini, Katherine McNamara, Rosa Diletta Rossi, Natasha Stefanenko, Cristina Marino, Tea Falco, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Christian Madsen, Roberto Lipari, Mattia Cirilli.

E ancora Irene Giancontieri, Marina Fois, stella del cinema francese ma con chiare origini sarde, Elsa Zylberstein, Letizia Toni, Cristina Chiabotto, Matteo Paolillo, Sam Levinson e Ilenia Pastorelli, una delle giovani attrici più amate dello star system italico, capace in poco più di 10 anni di vincere premi prestigiosissimi come il David di Donatello quale migliore attrice protagonista per “Lo chiamavano Jeeg Robot”, il premio Virna Lisi della Fondazione Cinema per Roma, il Premio Kineo ancora come migliore attrice protagonista per “Benedetta follia” alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ed il Premio Bacco alla Berlinale: tutto il suo carisma e la sua consueta simpatia sono nel videosaluto che ha voluto rilasciare ai lettori de L’Unione Sarda.

Anche la musica ha schierato grandi nomi della scena artistica italiana.

Straordinarie le interpretazioni di Nina Zilli, in versione acustica voce e chitarra con un medley magnetico di alcuni suoi grandi successi, e Clara, la rivelazione nata da Mare Fuori e oggi tra le artiste più amate della nuova musica italiana, protagonista di un momento speciale con la sua hit Sanremese che ha spopolato consacrandola al grande pubblico.

Oltre a Ignazio Loi, un’altra artista sarda ha riscosso il plauso della platea: Veronica Perseo ha incantato il pubblico con la sua voce unica ed una versatilità invidiabile, qualità che le hanno permesso di trionfare nel 2019 a Tali & Quali, il celebre format di Rai 1 in prima serata presentato da Carlo Conti.

Tra stasera e domani, domenica 28 giugno, ancora tantissimi personaggi sono attesi sul red carpet del Filming Italy made in Sardinia: le stelle del cinema brilleranno ancora per due intense giornate sul cielo dell’Isola.

L.P.

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