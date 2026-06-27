Dalla ex Cava di Tufo di Sennori si estrae ora ottima musica al tramonto, grazie al 28° Festival Abbabula. Due giornate evento griffate Le Ragazze Terribili che puntano su artisti significativi.

Giovedì 2 luglio alle 20.30 l'atteso concerto di Ze’ Ibarra, una delle figure più luminose e raffinate della nuova scena musicale brasiliana. Cantautore, chitarrista e vocalist dal timbro magnetico, vincitore di un Latin Grammy, Zé Ibarra si presenterà al pubblico accompagnato da una formazione composta da basso, chitarra, percussioni e tastiera.

Ad aprire il concerto sarà Gianluigi Secchi, chitarrista e compositore che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica originale, corde di nylon e sonorità contemporanee con live looping. In chiusura è previsto il dj set Dopos*le dei producer sassaresi Marras e Azzena, progetto artistico caratterizzato da sonorità italodisco, funky e house.

Secondo appuntamento, sabato 4 luglio alle 19.30 con il concerto de Il Mago del Gelato, la band milanese pronta a conquistare l’estate a colpi di groove. Sono Giovanni Doneda, Ferruccio Perrone, Pietro Gregori e Alessandro Paolone, quattro musicisti affascinati dalla varietà culturale del mondo, caratteristica alla base del loro lavoro. Funk, afrobeat e jazz, questi i fondamenti de Il Mago Del Gelato, una miscela sensuale e movimentata dove i sapori del mediterraneo e lo spirito di via Padova si fanno strada tra fiati avvolgenti, groove trascinanti e melodie cariche di freschezza.

A seguire saranno THE FUNKIN’ MACHINE a condividere lo stesso palco. Il collettivo funk/jazz nato a Napoli, unirà il ritmo urbano ai groove classici e sonorità vintage rivisitate con energia contemporanea. Il gruppo attinge alle vere radici del funk anni ’60 e ’70, ispirandosi a leggende come The Meters, Sly & The Family Stone e Parliament-Funkadelic. Ad aprire il concerto il cantautore Antonio Becciu, classe ‘95, con il suo progetto musicale che intreccia l’eredità dei grandi artisti della canzone d’autore italiana tra cui Dalla, Caputo, Pino Daniele, Battisti, con influenze provenienti dal neo-soul anni 90, dal r&b e dall’indie italiano.

Grazie alla collaborazione con Vinos – progetto che riunisce i vignaioli del Nord Ovest Sardegna e valorizza le produzioni dei territori della Romangia, della Nurra e del Coros – il biglietto del concerto includerà una degustazione di vino del territorio.

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