Appuntamento con il Festival delle Bellezze che ritorna a Stintino per il quarto anno consecutivo. Martedì 30 giugno, alle 21.30, sul palco di Cala d’Oliva il concerto del musicista Moses Concas, compositore e concertista internazionale.

Una nuova tappa della rassegna itinerante ideata dall'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia, con la direzione artistica del maestro Vincenzo Cossu. L’evento rientra anche nell'Aici andat sa vida Tour 2026, il nuovo tour che accompagnerà per tutta l'estate il musicista di Iglesias tra Sardegna, Italia e palcoscenici internazionali.

Vincitore di Italia's Got Talent nel 2016, Moses Concas ha costruito negli anni una carriera internazionale grazie a uno stile capace di fondere armonica a bocca, beatbox, musica elettronica e improvvisazione. Nel 2025 è tornato al centro della scena nazionale firmando la colonna sonora del film "La vita va così", commedia diretta da Riccardo Milani e tra i maggiori successi cinematografici della stagione. A Stintino porterà uno spettacolo che unisce tecnica virtuosistica e sperimentazione sonora, caratteristiche che negli ultimi anni lo hanno reso uno dei musicisti sardi più conosciuti anche all'estero.

Ad aprire la serata saranno i coristi, gli strumentisti e i solisti della Corale Studentesca "Città di Sassari", diretti da Vincenzo Cossu. Durante l'evento troverà spazio anche l’associazione Plastic Free Onlus, impegnata nella sensibilizzazione contro l'inquinamento da plastica monouso. A rappresentare il gruppo sarà la referente di Stintino Maria Luisa Vallebella.

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