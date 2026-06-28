«Mi ci sono voluti anni per separare Ridge da Ronn. Portavo Ridge a casa e interiormente mi logoravo a causa del carico emotivo. E mi sono detto: “Devo smetterla di fare questo perché sento che sta avendo un brutto effetto su me”. Certo con questo personaggio ho imparato come si apre una bottiglia di champagne e fare un vero papillon, invece di usare quello a clip. Ho imparato anche qualcosa in più sulla moda, un elemento che a me però non interessa affatto».

A parlare così oggi al Filming Sardegna Festival è Ronn Moss, classe 1952, più conosciuto come Ridge Forrester uno dei principali protagonisti della soap "Beautiful” dal 1987 al 2012, ovvero per circa 25 anni e 6.407 episodi. Un numero esagerato che lo colloca tra gli attori più presenti nella storia delle serialità tv.

Oggi Moss in versione hippy, camicia coreana bianca in un trionfo di catene e orecchini, è al Filming, insieme alla moglie Devin Devasquez, per presentare il suo primo film da regista "Tex McKenzie”, un western esoterico e spirituale che potrebbe diventare una serie.

È stato difficile non essere più Ridge dopo 25 anni? «No, non è stato così difficile perché non mi prendo così sul serio. Mi fa piacere che le persone abbiano guardato lo show per tutti quegli anni, e amo il fatto che me lo dicano. E fare foto con la gente e tutto il resto, ci sono certo cose peggiori al mondo che dover fare questo. E penso che sia un'opportunità per me oggi essere uscito dallo schermo dopo aver toccato il cuore delle persone ovunque».

Sono stati infatti oltre 100 Paesi in cui è stata trasmessa la soap e circa 26 milioni di spettatori al giorno nel mondo seguivano il suo personaggio simbolo per tante donne di mascolinità autentica con tanto di mascellone e fisico super definito. Nel 2012 però qualcosa si rompe e Moss molla tutto e non rinnova il contratto con la soap. La sua ultima puntata va in onda il 14 agosto di quell'anno. Per molti fan fu un giorno di lutto. «A un certo punto ho deciso: "Okay, può bastare così”. In realtà ci sono state un paio di cose a farmi decidere», sottolinea Moss, «una è stata un brutto incidente automobilistico in cui io e mia moglie siamo rimasti coinvolti e che mi ha fatto perdere la memoria a breve termine. Non riuscivo a ricordare e questo è un grosso problema quando devi memo così tanti dialoghi».

Cosa ha scoperto dell'Italia al di là dei tanti stereotipi? «Ho scoperto persone molto passionali riguardo a tutto», dice l'attore che ha una casa in Puglia da tre anni, a Fasano, «Non solo per il vostro cibo. Sono stato in molti altri paesi e nessuno è come voi, siete davvero unici, molto orientati verso la passione, ma in senso positivo. Le persone sono qui molto espressive aperte a vivere pienamente la vita. In altri paesi sono più esitanti, non ci provano fino in fondo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata