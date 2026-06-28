Cosa dicono le stelle per il 28 giugnoLa giornata segno per segno
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Ariete - Oggi rilassatevi con una gita fuori porta, magari al lago o al mare, in compagnia dei vostri amici più cari.
Toro - Il weekend è il momento ideale per dedicarvi a una nuova attività o a uno sport all’aria aperta.
Gemelli - Lasciate andare lo stress della settimana. Potreste ricevere un invito interessante e davvero inaspettato.
Cancro - Non date per scontato il benessere mentale. Leggete un libro che vi piace o guardate il vostro film preferito.
Leone - Che ne dite di chiamare quell’amico che non sentite da un po’? Potrebbe avere qualcosa da dirvi...
Vergine - Non ascoltate quella vocina interna che vi ricorda gli impegni di domani. Oggi dedicatevi a voi stessi.
Bilancia - Un pranzo fuori è quello che ci vuole. Provate quel ristorante che desiderate da tempo. Non ve ne pentirete!
Scorpione - Che ne dite di invitare gli amici per una cena a casa? Cucinate insieme una ricetta e divertitevi.
Sagittario - Avete mai provato il trekking all’aria aperta? Una passeggiata in montagna è ideale per la vostra serenità.
Capricorno - Lasciate andare ciò che non ha funzionato. Uscite con gli amici e andate incontro a nuove opportunità.
Acquario - Il vostro partner vi sorprenderà con una proposta allettante. Siate gentili e lasciatevi stupire...
Pesci - Oggi non è il momento di fare polemica. Rimandate i litigi e siate più comprensivi con chi vi sta accanto.