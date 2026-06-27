L'estate isolana e il jazz sono un'inseparabile combinazione ormai da diversi anni, nel panorama musicale sardo: e lo sa bene anche JazzAlguer, che per questa domenica farà ritorno con il settimo appuntamento della sua nona edizione. Trasferendosi stavolta all'Agriturismo I Vigneti, in località Santa Caterina a Olmedo, la rassegna porterà sul palco il Blue Note Brass Sextet in formazione "Plus Drums", a partire dalle 19.

Composto da Massimo Carboni al saxofono, Francesco Lento e Luca Uras alle trombe, Gavino Mele al corno, Salvatore Moraccini al trombone e Roberto Greco alla tuba, con l'aggiunta di Luca Piana alla batteria, la formazione nasce all'interno dell'Orchestra Jazz della Sardegna, dando vita a un organico raro, sorprendente e capace di creare sonorità potenti, raffinate e non convenzionali.

Nella celebrazione di alcuni dei più grandi protagonisti della storia del jazz, quali Thelonious Monk, Charles Mingus e Horace Silver, il repertorio è stato ripensato e riarrangiato per l'occasione da Duccio Bertini, uno dei più apprezzati compositori italiani e già collaboratore di artisti di spicco come Fabrizio Bosso, Randy Brecker e Arturo Sandoval.

Con la direzione artistica di Massimo Russino, la manifestazione viene promossa dall'associazione culturale Bayou Club Events con il contributo di Regione, Fondazione di Sardegna, Alghero Turismo e Camera di Commercio di Sassari, nell'immancabile patrocinio del Comune algherese e nell'ambito del circuito nazionale di ItaliaJazz.

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