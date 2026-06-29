Cosa dicono le stelle per il 29 giugnoLa giornata segno per segno
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Ariete: Il lunedì vi mette angoscia? Preparate la vostra colazione preferita e iniziate al meglio la giornata.
Toro: Non pensate sempre e solo al lavoro. Ritagliatevi un momento solo per voi e chi amate di più.
Gemelli: Dovete cambiare il vostro modo di affrontare la settimana. Ogni giorno è un’opportunità da vivere bene.
Cancro: Il vostro atteggiamento potrebbe infastidire qualcuno vicino a voi. Gestite meglio le vostre emozioni...
Leone: La schiena potrebbe essere il vostro punto debole. Fate un po’ di stretching per rilassare tutti i muscoli.
Vergine: Oggi fidatevi solo di voi stessi. Qualcuno accanto a voi potrebbe provare molta invidia nei vostri confronti...
Bilancia: Se avete cambiato lavoro da poco, datevi il tempo di abituarvi al nuovo ambiente. Non abbiate paura.
Scorpione: Oggi evitate le discussioni, potreste rischiare di dire qualcosa di cui vi potreste fin da subito pentire.
Sagittario: Collaborare con i colleghi è essenziale per mantenere un buon ambiente lavorativo. Aprite la mente.
Capricorno: Un cambiamento importante è in arrivo nei prossimi giorni. Preparetevi ad un vero sconvolgimento.
Acquario: Prendete spunto da quell’amica che ottiene sempre ciò che vuole e decidete in che direzione andare!
Pesci: Oggi potrebbe essere una giornata un po’ sottotono. Ricordatevi che dopo la pioggia spunta l’arcobaleno.