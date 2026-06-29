Ariete: Il lunedì vi mette angoscia? Preparate la vostra colazione preferita e iniziate al meglio la giornata.

Toro: Non pensate sempre e solo al lavoro. Ritagliatevi un momento solo per voi e chi amate di più.

Gemelli: Dovete cambiare il vostro modo di affrontare la settimana. Ogni giorno è un’opportunità da vivere bene.

Cancro: Il vostro atteggiamento potrebbe infastidire qualcuno vicino a voi. Gestite meglio le vostre emozioni...

Leone: La schiena potrebbe essere il vostro punto debole. Fate un po’ di stretching per rilassare tutti i muscoli.

Vergine: Oggi fidatevi solo di voi stessi. Qualcuno accanto a voi potrebbe provare molta invidia nei vostri confronti...

Bilancia: Se avete cambiato lavoro da poco, datevi il tempo di abituarvi al nuovo ambiente. Non abbiate paura.

Scorpione: Oggi evitate le discussioni, potreste rischiare di dire qualcosa di cui vi potreste fin da subito pentire.

Sagittario: Collaborare con i colleghi è essenziale per mantenere un buon ambiente lavorativo. Aprite la mente.

Capricorno: Un cambiamento importante è in arrivo nei prossimi giorni. Preparetevi ad un vero sconvolgimento.

Acquario: Prendete spunto da quell’amica che ottiene sempre ciò che vuole e decidete in che direzione andare!

Pesci: Oggi potrebbe essere una giornata un po’ sottotono. Ricordatevi che dopo la pioggia spunta l’arcobaleno.

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