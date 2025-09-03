Cosa dicono le stelle per il 3 settembreLa giornata segno per segno
Ariete: Gli impegni vi stressano? Niente panico: con organizzazione e intelligenza, riuscite a tenere testa a tutto.
Toro: Approfittate della vitalità rinnovata per portare a termine un progetto rimasto a lungo in sospeso.
Gemelli: Il vostro buonsenso e l’innata diffidenza vi aiutano a tenervi ancorati a terra e a non credere ai miraggi.
Cancro: La quotidianità dell’ultimo periodo vi sta stretta. Trovate una via d’uscita prima di impazzire dalla noia.
Leone: Nuovi progetti ed esperienze insolite si affacciano all’orizzonte, regalandovi prospettive inedite.
Vergine: Intoppi, ritardi e cambi di programma improvvisi vi disturbano, creando tensioni con chi vi sta vicino.
Bilancia: Non date troppo ascolto al grillo parlante nella vostra testa, ma piuttosto confidate in voi stessi.
Scorpione: Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgete gli amici in un’iniziativa che vi sta a cuore.
Sagittario: Mantenete l’attenzione focalizzata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di confondervi.
Capricorno: L’intesa con gli altri è discontinua. Insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno.
Acquario: Dopo un’attenta autoanalisi, mettete a frutto le vostre qualità per superare gli ostacoli che vi bloccano.
Pesci: Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza.