Ariete – Un’idea sul lavoro potrebbe portare sviluppi interessanti. Non abbiate paura di proporla con decisione.

Toro – Una persona cara ha bisogno di conforto: ascoltarla senza giudicare sarà il gesto più utile e apprezzato.

Gemelli – La voglia di evadere si fa sentire. Un pomeriggio spensierato tra natura o città può cambiare il mood.

Cancro – Una vecchia discussione in famiglia può chiudersi oggi. Siate voi a fare il primo passo, con sincerità.

Leone – Un flirt estivo potrebbe diventare qualcosa di più. Non forzate i tempi, ma lasciate spazio alla scoperta.

Vergine – Il vostro impegno sta portando buoni risultati. Mantenete il ritmo, senza perdere di vista i vostri confini.

Bilancia – Riceverete un invito che potrebbe sorprendervi. Uscire dalla routine è il modo migliore per rigenerarsi.

Scorpione – Riflessioni profonde vi portano nuove consapevolezze. Condividetele solo con chi sa accoglierle.

Sagittario – Una giornata ideale per rafforzare un legame d’amicizia. Un pranzo può riaccendere la vecchia intesa.

Capricorno – Piccoli disagi lavorativi non devono distrarvi dai vostri obiettivi di sempre. La calma resta la vostra forza.

Acquario – Ferie finite? Il ritorno può essere meno amaro se sapete tenere con voi almeno un’abitudine estiva.

Pesci – Siete più empatici del solito e qualcuno se ne accorge. Offrite il vostro aiuto, ma senza dimenticarvi di voi.

© Riproduzione riservata