Ariete - Non siete bravi con le parole, ma ogni tanto lasciate che siano i vostri sentimenti a parlare per voi.

Toro - Siete persone parecchio ambiziose, ma mettete da parte voi stessi per una volta se chi amate ha bisogno.

Gemelli - Un venerdì ricco di emozioni inaspettate ma soprattutto positive. Che sia arrivata una svolta finalmente?

Cancro - Se gli altri non vi sono di supporto come lo siete voi per loro, è il caso che rivediate i rapporti.

Leone - La vita di coppia è un po’ affaticata, magari trovate insieme una soluzione per poterla alleggerire.

Vergine - Cercare scuse per non fare qualcosa può essere deleterio. Piuttosto dite la verità: a volte è più semplice.

Bilancia - Spesso vi dimenticate scadenze e importanti appuntamenti. Se è un vostro limite, potete cercare di cambiare.

Scorpione - Un vostro commento ha causato vari disguidi, questo vi servirà per capire che prima è meglio riflettere.

Sagittario - Il caldo vi ha tolto parecchie energie. Cercate di dedicarvi a qualcosa che vi permetta di rilassarvi.

Capricorno - Anche se pensate spesso a scenari catastrofici, le cose possono sempre sorprendervi in positivo.

Acquario - Buttatevi in nuove avventure, mal che vada avrete dei nuovi aneddoti da raccontare ai vostri amici.

Pesci - Siate finalmente sereni e recuperate fiducia in voi stessi, negli altri e in un futuro radioso e scintillante.

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