Inizia oggi a Portoscuso il Big Blue Festival, quattro giorni di appuntamenti e laboratori dedicati al rispetto del mare, all’ambiente e alla sostenibilità. Lo scenario è quello dell’antica tonnara di Su Pranu: un tempo luogo di lavoro e fatica legato al mare, da oggi al 30 si trasforma nel palcoscenico naturale per celebrare il grande blu. Nel festival, organizzato da Argonautilus, c’è spazio per la biologia e la fotografia naturalistica, la geologia e l’archeologia, ma anche la divulgazione per generare conoscenza e una nuova coscienza ambientale, e i laboratori ludici per coinvolgere i più piccoli nei giochi ispirati al riciclo e alla sostenibilità.

Si inizia oggi, con l’anteprima: tra gli appuntamenti, alle 18,30 il Big Blue Lab “Moda ecologica: un mare di creatività”, alle 21,30 “Posidonia Art Reef” Museo sottomarino partecipato, con Edoardo Brodasca. Domani alle 18 Seconda estemporanea d’arte per bambini “I colori dell’estate”, alle 19 inaugurazione della mostra fotografica “Meraviglie sotto il mare della Sardegna”, a cura di Subacquei per la Scienza.

Il Big Blue Festival continua sabato e domenica con incontri su biologia, geologia, archeologia. Domenica alle 19, per la gioia dei più piccoli, andrà in scena la sesta edizione del Carnevale del Mare. Alle 21 la biologa Sara Cera parlerà della flora mediterranea e delle nuove strategie antiparassitarie, alle 22 estemporanea di danza e narrazione con Alosha cantastorie di Sicilia. Chiude alle 22,30 l’archeologa Sara Porru con “Archeologia per tutti”.

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