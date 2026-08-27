L’omaggio a uno dei protagonisti della scena teatrale. Maestro con tanti allievi attraverso la compagnia del Crogiuolo dopo la gloriosa esperienza con il Teatro di Sardegna. La Regione ha consegnato un importante riconoscimento istituzionale a Mario Faticoni, attore, regista, drammaturgo, giornalista, scrittore: oltre cinquant’anni di carriera e un percorso intellettuale e civile al servizio della comunità isolana.

La cerimonia si è svolta nella Comunità Integrata "Centro Alba" di Quartu, la struttura socio-sanitaria dove Faticoni è attualmente ospite. Insieme all’assessora Ilaria Portas c’era una rappresentanza di alcuni dei suoi storici allievi, divenuti oggi protagonisti della scena artistica sarda, giornalisti, operatori culturali, come Rita Atzeri, Gisella Vacca, Enrico Pau, Massimiliano Messina.

«Premiare Mario Faticoni significa riconoscere le nostre radici culturali e dare valore a chi ha speso l'intera esistenza per edificare una coscienza critica nell'Isola attraverso la nobile arte del teatro», ha detto la rappresentante della Regione.

Nato a Verona nel 1937 e trapiantato in Sardegna all'età di undici anni, Faticoni incarna la figura dell'intellettuale immerso nella realtà, convinto che il teatro debba avere sempre una funzione civile.

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