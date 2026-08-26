L'Italvolley lascia per strada un set per la prima volta in cinque partite, ma nella prima fase degli Europei chiude a punteggio pieno in vetta al girone di Goteborg davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi, non senza creare qualche difficoltà, alle ragazze di Julio Velasco.

Le azzurre si sono imposte per 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19), perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Ora bisognerà aspettare la fine della fase a gironi per conoscere la prossima avversaria, agli ottavi di finale: sarà la quarta della pool B, quindi una tra Ucraina, Bulgaria e Austria, da affrontare con tutta probabilità domenica prossima, a Brno, in Repubblica Ceca.

«Oggi la squadra mi è piaciuta, ha dato risposte - ha confermato Velasco -. Le ragazze non sono state lì a parlare, ma hanno continuato a giocare palla su palla, reagendo sempre nel modo giusto, questo è importante, anche se alcune non hanno giocato al loro livello. C'è' stata l'umiltà giusta, quella che ci ha permesso di raggiungere certi obiettivi negli ultimi due anni, affrontando le cose per come sono e non per come ci si aspettava che fossero», ha aggiunto il ct, che ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla Francia che «ha giocato molto meglio di quanto mi aspettassi, ma noi siamo riusciti a fare la nostra parte».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata