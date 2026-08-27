Un'invasione di rock e affini, in un ampio ventaglio di stili e sottogeneri, che va adesso a rincarare la precedente dose. È per questo sabato la secondata data dell'edizione 2026 di Sulky Rock, che dopo aver portato a Sant'Antioco gli ospiti internazionali Mogwai e Ditz, i Sick Tamburo e le band isolane Ilienses e Gentilesky, torna all'Arena Fenicia per un cartellone che vanta i britannici The Kooks, i Tre Allegri Ragazzi Morti e i sardi Sikitikis, Purple Drip e Riflesso.

Con le porte dell'Arena aperte dalle 18, il festival organizzato da Mis - Made Island Sound vira ora su un altro grande nome del rock indipendente internazionale come The Kooks: il gruppo nasce nel 2004 a Brighton, sotto la guida del frontman Luke Pritchard, scalando le classifiche in patria e all'estero già dall'esordio "Inside In/Inside Out". E benché parte dell'allora inarrestabile movimento del post-punk revival, la formazione ha saputo reinventarsi negli anni e può vantare tutt'oggi un fedele seguito tra i più giovani, reso ancor più solido dall'ultimo album "Never/Know" (2025) – concepito come un ritorno al suono "anthemico" delle origini – e celebra quest'anno i vent'anni dal debutto in studio.

Seppur un fenomeno quasi esclusivamente tricolore, non meno di culto nell'indie rock sono i Tre Allegri Ragazzi Morti, che partendo dalla scena post-punk di Pordenone hanno costruito lungo tre decenni un immaginario inconfondibile, grazie anche a sonorità che non hanno mai tradito le origini indipendenti e che continuano a conquistare nuovi fan. E le quali hanno anche un legame con l'Isola, nella partecipazione alla riedizione del classico "Rane'n'Roll" di Joe Perrino & The Mellowtones.

E parlando di storiche formazioni sarde, vantano ormai una carriera ultradecennale anche i Sikitikis, formati nel 2000 a Cagliari e alfieri dell'etichetta indipendente Casasonica, con l'esordio "Fuga dal deserto del Tiki" (2005): nel tempo il loro stile si è evoluto, toccando surf, garage, rock'n'roll, stoner, cantautorato pop e musica cinematica, e si sono riuniti all'affezionato pubblico nei festeggiamenti dell'anno scorso, per i venticinque anni dalla nascita del gruppo. Più giovani sono invece le band Purple Drip, quartetto creato nel 2023 e dedito a un suono tra heavy psych e blues rock con estetica glam – di cui è intriso l'omonimo esordio del 2025 – e Riflesso, seguaci dell'hardcore isolano riunitisi nel 2017.

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