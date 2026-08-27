L’estate musicale in Costa Smeralda si chiude con Federico Zampaglione, protagonista lunedì 31 agosto a Porto Cervo nel concerto-evento promosso dal Consorzio Costa Smeralda.

A partire dalle 22, la Piazza Principe Karim Aga Khan IV ospiterà i Tiromancino Trio. Dopo Ivana Spagna, Francesco Demuro e Nina Zilli, Rocco Hunt e Fred de Palma, in Gallura arriva una delle realtà artistiche più longeve e amate del panorama nazionale: nel corso di una carriera ultratrentennale, la band guidata da Zampaglione, tra gli autori e interpreti più apprezzati della scena contemporanea, ha saputo costruire un’identità inconfondibile, caratterizzata dall’incontro tra cantautorato, pop e ricerca sonora, dando vita a un repertorio che ha accompagnato diverse generazioni e lasciato un segno profondo nella musica italiana.

A Porto Cervo, i Tiromancino proporranno una selezione delle canzoni più rappresentative del proprio percorso artistico, uno spettacolo che unirà dimensione acustica, qualità interpretativa ed emozione. «Siamo felici di ospitare i Tiromancino all’interno del calendario culturale dell’estate 2026: la loro presenza rappresenta il modo migliore per concludere una stagione che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico», dichiara Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda: «Attraverso la musica, la letteratura, le iniziative dedicate alle famiglie e i progetti culturali promossi durante l’anno, il Consorzio intende contribuire alla crescita del territorio e alla sua attrattività, valorizzando al tempo stesso la sua identità e il suo patrimonio».

Il concerto dei Tiromancino Trio si inserisce, infatti, in un più ampio programma che proseguirà nei mesi successivi con nuovi appuntamenti dedicati alla musica classica, alla cultura e alla salute.

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