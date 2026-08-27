Sono quattro gli spettacoli programmati a cura delle compagnie Ilos e Origamundi. Si comincia sabato prossimo, alle 18.30, con "L'ascensore" una commedia sull'amore della compagnia Ilos di Lula con Francesco Civile e Maria Proietti. Un allestimento scenico inserito nella rassegna itinerante Ilos de Istiu-Domus de Teatro giunta quest'anno alla trentesima edizione con due tappe programmate a Donori.

Il 5 settembre il secondo appuntamento con lo spettacolo di Origamundi con "A qualcuno piace Fred" di Ivano Cugia.

Il 6 settembre, alle 19, Origamundi proporrà il primo spettacolo della VI edizione del concorso "Giovane teatro diffuso". In scena Francesco Civile, Filippo Salaris e Ivano Cugia con "L'enigma di Leonardo Da Vinci". Secondo appuntamento il 13 settembre, alla stessa ora, con "Il gigante che inseguiva il vento" con Elisabetta Dettori e Giovanni Trudu.

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