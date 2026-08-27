Quattro giornate, tredici cori, sette location e quattro Comuni diversi. Sono i numeri del 43° festival internazionale “Voci d'Europa”. L'evento organizzato dal Coro Polifonico Turritano, con la direzione artistica di Laura Lambroni, si svolgerà dal 3 al 6 settembre e avrà una illustre coda il 24 ottobre con l’ensemble britannico The Tallis Scholars che si esibirà nella Basilica di San Gavino a Porto Torres.

Saranno portagonistie dieci tra le più rinomate compagini sarde di settore più due prestigiose realtà friulane come Vikra di Trieste e il Coro Polifonico di Ruda. Come ospiti oltre all'ensemble britannico anche il coro Hic et Nunc di Cagliari.

La manifestazione prenderà il via giovedì 3 settembre con il suggestivo concerto sul traghetto per l'isola dell'Asinara a cura del Coro Polifonico Turritano, seguito in serata dall’esibizione nella chiesa della Madonna delle Grazie a Santa Maria Coghinas. Il giorno dopo tappa a Porto Torres, il 5 settembre il festival si trasferirà nel borgo di Monteleone Rocca Doria e la chiusura è per il 6 settembre prima nell'abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta e poi nella Tenuta Li Lioni a Porto Torres.

“Voci d'Europa” è stato presentato questa mattina nella camera di Commercio del Nord Sardegna perché il festival è inserito nel network Salude & Trigu.

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