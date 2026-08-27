Acrobatica, poesia e ambiente nel bosco del Limbara: il Mamatita Festival arriva al Museo Organica con “L’Omino Blu”. Appuntamento domani alle 18.30 a Curadureddu con lo spettacolo di Luca Piallini e Lara Patrizio, ispirato a “L’omino della pioggia” di Gianni Rodari.

L’evento, a ingresso libero, rientra nell’ambito della X edizione del festival di circo contemporaneo, e nasce per festeggiare sia l’importante compleanno della kermesse – ideata e organizzata da SpazioT con la direzione artistica di Chiara Murru – sia Lucilla, una giovane spettatrice di Tempio che lo stesso giorno compirà dieci anni. Per celebrare questa doppia ricorrenza Mamatita approda al Museo Organica con l’iniziativa “Buon compleanno Lucilla”, un gesto che racconta bene lo spirito della manifestazione che porta ogni anno in Sardegna compagnie italiane e internazionali, trasformando piazze, parchi, borghi e luoghi non convenzionali in un grande palcoscenico diffuso.

“L’Omino Blu” accompagna il pubblico dentro una storia poetica e ironica che prende avvio dall’acqua e dalla pioggia per allargare lo sguardo ai grandi temi ambientali del presente: i cambiamenti climatici, la siccità, le alluvioni e il rapporto sempre più fragile tra l’uomo e gli equilibri naturali. Il bosco di Curadureddu sarà lo sfondo della rappresentazione e insieme parte integrante dell’esperienza, in continuità con la ricerca che il museo conduce sul dialogo tra arte contemporanea, natura e territorio.

© Riproduzione riservata