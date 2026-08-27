Cosa dicono le stelle per il 27 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete – Passo dopo passo state costruendo la vita che avete sempre desiderato. Continuate a migliorarvi!
Toro – La curiosità e il desiderio di mettervi in gioco potrebbero favorire nuovi incontri e collaborazioni.
Gemelli – Non dovete mai accontentarvi di rapporti intermedi, avete bisogno di presenze certe su cui poter contare.
Cancro – La voglia di prevalere con le vostre idee su quelle degli altri potrebbe mettervi in difficoltà. Attenti!
Leone – Sentite la necessità di recuperare energia fisica e mentale. Gli scorsi giorni non sono stati semplici per voi.
Vergine – Ogni tanto vi sentite fuori posto, come se non ci fosse un luogo in cui sentirvi davvero bene e a casa.
Bilancia – L’amore rimane sempre grande protagonista di questo periodo. Avete ritrovato una serenità assoluta.
Scorpione – Nel lavoro avete avuto una delusione, qualche accordo è saltato e vi sentite un po’ giù di tono. Non mollate!
Sagittario – Non è il momento di prendere decisioni economiche importanti. Meglio rimandare di qualche giorno.
Capricorno – Una giornata particolarmente fortunata quella di oggi. È il momento giusto per mettervi alla prova.
Acquario – Non sempre le persone si comportano con voi come vorreste. Non tenetevi dentro ciò che vi pesa.
Pesci – Siete sempre molto attenti ai dettagli, certe volte un po’ troppo. Cercate di non farvi prendere dall’ansia.