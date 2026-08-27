“Puck’s List - B-Sides di Sogno di una notte di mezza estate”: il titolo dello spettacolo scritto e diretto da Nicolò Columbano è tutto un programma.

Di scena domani ad Arzachena, a partire dalle 21 presso il sito archeologico del Nuraghe Albucciu, l’opera teatrale propone una rilettura del classico di William Shakespeare concentrandosi sui “lati B” dei protagonisti, ed esplorando ciò che abitualmente rimane ai margini del testo del grande drammaturgo e poeta inglese.

Dopo l’appuntamento con Lina Sastri, la stagione estiva curata da Deamater, dedicata alla “geografia del desiderio”, prosegue con una produzione originale, con cui Columbano, co-fondatore di Deamater, porta in scena la vicenda shakespeariana trasportandola in un contesto connotato da atmosfere pop-disco degli anni ‘80 e ‘90.

Nell’esplorazione delle nevrosi e delle pulsioni umane dei protagonisti – interpretati da Giovanni Scanu, Anastasia Castagno e Caterina Pietronudo – l’estetica musicale non è un semplice vezzo scenico, ma una lente d’ingrandimento per esaltare i cortocircuiti ironici e crudeli dell’opera. A governare questo dancefloor dei sentimenti è un Puck inedito, che si erge a maestro di cerimonie mixando e campionando i destini e gli inganni dei personaggi in un serrato dialogo tra l’opera classica e le suggestioni del clubbing contemporaneo.

L’evento, con ingresso a pagamento, è sostenuto da il Comune di Arzachena e dalla Fondazione di Sardegna.

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