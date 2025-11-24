Ariete: In questa giornata l’energia vi sta spingendo molto avanti. Scegliete con cura le vostre battaglie...

Toro: I vostri sforzi stanno dando finalmente i loro frutti: godetevi a pieno tutti i piccoli piaceri che ne guadagnate.

Gemelli: Parlate e condividete un vostro problema alla famiglia: un confronto sincero placherà le tensioni.

Cancro: Seguite pure l’intuito, ma fatelo con prudenza. Non temete comunque, saranno le emozioni a guidarvi!

Leone: È vero che la vostra forza è in grado di ispirare chi vi circonda, ma cercate di evitare gli eccessi...

Vergine: Dettagli e ordine in questa giornata vi premiano: un gesto gentile aprirà delle porte inaspettate.

Bilancia: Oggi coltivate meglio l’armonia e i rapporti con i vostri amici. Ricordate però: le scelte vanno ponderate!

Scorpione: La passione che esprimete vi rende davvero magnetici. Qualcosa che sembrava chiuso si sta per riaprire...

Sagittario: Novità e avventure in questo momento vi attirano come non mai: scoprite anche quello che è vicino a voi.

Capricorno: Il lavoro ripaga la vostra dedizione, ma ricordatevi anche di respirare e non solo correre...

Acquario: Le vostre idee originali vengono apprezzate da tutti. Il cambiamento in arrivo ve ne porterà altre ancora!

Pesci: Empatia e sensibilità oggi saranno i vostri cavalli di battaglia: seguite i sogni sempre con i piedi per terra.

