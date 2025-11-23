Cosa dicono le stelle per il 23 novembreLa giornata segno per segno
Ariete: Vi mettete in gioco con grande energia, ma serve più ascolto: non tutto si conquista correndo.
Toro: Piccole scosse nel quotidiano: reagite con calma. Il cambiamento non è sempre una minaccia.
Gemelli Contatti, scambi, idee: vi sentite davvero vivi. Occhio però a non saltare in fretta da un progetto all’altro.
Cancro: Un nodo emotivo chiede attenzione. Affrontarlo adesso porterà leggerezza nei prossimi mesi.
Leone: Vi fate notare, anche senza volerlo. Usate questa visibilità per costruire, non per imporre.
Vergine: Un imprevisto vi obbliga a rallentare. Prendetelo come un’occasione per rivedere le priorità.
Bilancia: Un compromesso può farvi respirare. Non è una resa, ma una forma di intelligenza emotiva.
Scorpione: Avete sete di verità. Scavare va bene, ma non dimenticate che anche la superficie ha valore.
Sagittario: Un viaggio, mentale o reale, vi apre delle prospettive nuove. Ricordate: non tutto va spiegato subito...
Capricorno: Obiettivi chiari, ma forse c’è ancora troppa rigidità. Lasciate spazio anche all’improvvisazione.
Acquario: Un’intuizione oggi vi sorprende. Seguitela, anche se vi porta fuori rotta: lì c’è qualcosa per voi.
Pesci: Empatia a mille, ma attenzione a non farvi carico di problemi non vostri. Difendete i vostri confini!