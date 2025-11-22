Cosa dicono le stelle per il 22 novembreLa giornata segno per segno
Ariete – Vi attende un cambiamento imprevisto: affrontatelo con coraggio e ne uscirete più forti di prima.
Toro – Stabilità sia in amore che nel lavoro: godetevela, ma non diventate troppo rigidi nelle vostre idee.
Gemelli – La curiosità vi spinge sempre più lontano: sfruttatela per imparare, ma non trascurate chi vi è vicino.
Cancro – Tempo di riflessioni profonde: date spazio alle emozioni senza farvi sopraffare dal passato.
Leone – Finalmente arriva un riconoscimento atteso: brillate, ma ricordate prima di tutto chi vi ha sempre sostenuto...
Vergine – Ordine e metodo portano ottimi risultati. Organizzate le priorità e fate spazio a qualcosa di nuovo.
Bilancia – L’equilibrio in questa giornata vacilla, ma è solo un passaggio: ascoltate il cuore più della mente, per ora.
Scorpione – Oggi siete davvero in grande forma: carisma alle stelle e intuizione acuta. Usateli bene, non per ferire.
Sagittario – Nuove idee vi accendono: seguite il vostro istinto, ma state attenti a non bruciare troppo le tappe.
Capricorno – Qualche tensione col partner rischia di rovinarvi il weekend. Optate per la tregua, almeno fino a lunedì!
Acquario – Responsabilità in grande aumento, ma anche soddisfazioni. Non trascurate il riposo e i vostri affetti.
Pesci – Sogni lucidi e potenti segnali dal destino: seguiteli senza esitare, ma con i piedi ben piantati a terra.