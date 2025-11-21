Cosa dicono le stelle per il 21 novembreLa giornata segno per segno
Ariete – Il ritmo accelera, ma vi sentite pronti. Concludere bene la settimana vi regala fiducia ed energia positiva.
Toro – La famiglia reclama presenza. Dedicare tempo a chi amate oggi vi darà più equilibrio che mai.
Gemelli – Un successo lavorativo vi gratifica. Condividere la gioia con i colleghi rafforza lo spirito di squadra.
Cancro – Un’amicizia ritrovata illumina la giornata. Piccoli gesti di vicinanza vi fanno sentire parte di qualcosa.
Leone – La serata promette leggerezza e risate. Dopo impegni intensi, concedetevi libertà senza sensi di colpa.
Vergine – Un dettaglio trascurato torna a galla. Gestirlo con lucidità oggi vi permette di chiudere la settimana sereni.
Bilancia – La vita sentimentale si fa più viva. Un gesto spontaneo apre spiragli di intesa che attendevate da tempo.
Scorpione – Un confronto acceso al lavoro richiede diplomazia. Mostrare calma e fermezza insieme vi rende rispettati.
Sagittario – La voglia di cambiamento è forte. Anche piccoli passi verso una novità accendono tanto entusiasmo.
Capricorno – Una scelta pratica vi occupa la mente. Decidete con pragmatismo: la chiarezza arriverà strada facendo.
Acquario – La creatività vi accompagna. Usatela in attività leggere che vi fanno stare bene e chiudete la giornata sereni.
Pesci – La socialità vi fa bene. Una serata tra amici ricarica più di qualsiasi pausa solitaria in questo momento.