Ariete: Un compito pratico richiede precisione. La vostra concentrazione oggi farà la differenza più di ogni altra cosa.

Toro: In amore un confronto chiarisce dubbi. Essere diretti vi aiuta a ritrovare fiducia e maggiore serenità.

Gemelli: Un collega apprezza il vostro supporto. Piccoli gesti di collaborazione migliorano l’atmosfera generale.

Cancro: Il bisogno di quiete si fa sentire. Cercate spazi personali, senza sentirvi in colpa per voler staccare.

Leone: Un’amicizia vi sorprende con una proposta insolita. Accettarla può portare entusiasmo inatteso alla giornata.

Vergine: Un imprevisto organizzativo vi mette alla prova. Rimanere calmi e metodici vi aiuterà a risolvere senza stress.

Bilancia: La comunicazione è il vostro punto forte oggi. Usatela per chiarire situazioni che aspettavano da tempo.

Scorpione: Un pensiero economico richiede attenzione. Valutate alternative: piccole scelte portano grandi differenze.

Sagittario: Un progetto personale avanza. Anche se lento, ogni passo fatto con costanza vi avvicina alla meta.

Capricorno: Sul lavoro siete osservati: la vostra serietà colpisce. Non serve strafare, la costanza parla da sola.

Acquario: Un contatto nuovo stimola curiosità. Coltivare relazioni fuori dal solito giro vi darà spunti originali.

Pesci: La fantasia vi accompagna in ogni cosa. Usatela anche in compiti quotidiani: vedrete tutto con occhi nuovi.

© Riproduzione riservata