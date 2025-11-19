Ariete: Da un po’ vi siete convinti che il mondo ce l’abbia con voi, ma forse dovreste essere più introspettivi.

Toro: Chiunque vi abbia chiesto quel favore per cui ora non riuscite a dormire la notte, dovrà farsi perdonare presto.

Gemelli: Le vostre credenze sono da sempre molto forti, ma da qualche tempo avete ripensamenti. Rifletteteci su.

Cancro: In amore, ascoltate più che parlare. Anche sul lavoro, non dovete sempre avere l’ultima parola su tutto.

Leone: Non tutto va capito subito: ognuno ha i suoi tempi e voi siete la calma personificata, almeno per ora.

Vergine: Al lavoro, osservate prima di agire. Ci sono molte dinamiche che ancora vi sfuggono: meglio capirle bene.

Bilancia: Non dovete salvare tutti oggi, ma solo voi stessi. In amore, apritevi senza paura: andrà bene!

Scorpione: State cambiando, e non tutti vi seguiranno. Che siano amori o amicizie, hanno il dovere di accettarvi.

Sagittario: Con il partner e in famiglia, cominciate a dire ciò che provate, anche se non risulta affatto semplice.

Capricorno: Non abbiate fretta di ricominciare. Ci saranno cambiamenti in vista ben presto, quindi aspettate.

Acquario: Non dovete essere sempre voi quelli forti. Va bene avere un piano per tutto, ma vi serve anche supporto.

Pesci: State assorbendo troppo: proteggete i vostri confini senza sentirvi egoisti, gli altri capiranno.

