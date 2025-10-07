Cinema, via a Carbonia alle anteprime del FestivalQuattro le date fino al 28 ottobre
Decolla oggi nella Grande miniera di Serbariu a Carbonia uno degli appuntamenti regionali più attesi nel panorama culturale: è "Cinema in Fabbrica… aspettando il Carbonia Film Festival".
Sono quattro date, il 7-14-22-28 ottobre, presso la Fabbrica del Cinema, nella sala Fabio Masala. Al via oggi alle 18 con "Portuali”, di Perla Sardella, quindi martedì 14 stessa ora con “Visioni sarde”, proiezione di una selezione dei nove cortometraggi finalisti della sezione dedicata ad autori sardi della 30esima edizione di Visioni Italiane, festival nazionale per corti mediometraggi e documentari organizzato dalla Cineteca di Bologna: previsto incontro con i registi Carolina Melis e Matteo Manunta.
Poi ecco il 22 ottobre alle 21 "Storia di un riscatto" di Stefano Odorardi, con Giuseppe Vinci, Andrea Nicolò Staffa, Leonardo Capuano, Stefano Mereu, Felice Montervino, Cristina Maccioni, Nunzio Caponio, Florencia Rolando, Luigi Pusceddu. Infine il 28 ottobre alle 18 "Nella colonia penale" di Alberto Diana, Ferruccio Goia, Silvia Perra, Gaetano Crivaro.