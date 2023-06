Dopo 5 anni torna al Teatro Lirico di Cagliari la Carmen di Georges Bizet, l’opéra-comique in quattro atti – su libretto di Henry Meilhac e Ludovic Halévy – tratto dalla novella omonima di Prosper Mérimée.

Il nuovo debutto sul palco è atteso per venerdì 30 giugno alle 20.30 (turno A), con repliche sino al 9 luglio. Quello che si mostra al fedele pubblico cagliaritano è un nuovo allestimento del Lirico che si avvale della regia di Renato Bonajuto, fine esteta e visionario artista piemontese al suo ritorno a Cagliari dopo il successo delle Villi pucciniane nell’estate 2021. A firmare le scene è Danilo Coppola, i costumi sono di Marco Nateri, le luci di Valerio Tiberi e la coreografia di Luigia Frattaroli.

La vicenda che prende vita sul palco è ambientata nella Spagna franchista degli anni ’50 del secolo scorso, allontanandosi così dalla Siviglia oleografica del libretto. Per il regista «Carmen è sensualità, sfrontatezza, sincerità. Libertà. E l’anelito di libertà non ha tempo. Per questo la vicenda dell’opera di Bizet non è strettamente legata ad un’epoca».

L’Orchestra, il Coro del Teatro Lirico ed il Coro di voci bianche del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari sono guidati da Fabrizio Maria Carminati. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Il maestro del coro di voci bianche è Francesco Marceddu.

L’opera, rappresentata nell’edizione con i recitativi di Ernest Guiraud (Vienna, 23 ottobre 1875), si avvale di cantanti/attori prestigiosi quali: Carlo Ventre (30-2-5-7-9)/Mikheil Sheshaberidze (1-4-6-8) (Don José), Pablo Ruiz (30-2-5-7-9)/Askar Abradzakov (1-4-6-8) (Escamillo), Giuseppe Esposito (Le Dancaïre), Andrea Schifaudo (Le Remendado), Luca Bruno (Moralès), Luca Dall’Amico (Zuniga), J’Nai Bridges (30-2-5-7-9)/Martina Belli (1-4-6-8) (Carmen), Marta Mari (30-2-5-7-9)/Martina Gresìa (1-4-6-8) (Micaëla), Ilaria Vanacore (Frasquita), Maria Ermolaeva (Mercédès).

L’opera, della durata complessiva di 3 ore e 10 minuti circa compresi due intervalli, viene rappresentata in lingua originale francese. Il pubblico potrà avvalersi dell’ausilio dei sopratitoli in italiano che, scorrendo sull’arco scenico del boccascena, favoriscono la comprensione del libretto. Carmen viene replicata: sabato 1 luglio alle 19 (turno G); domenica 2 luglio alle 20.30 (turno D); martedì 4 luglio alle 20.30 (fuori abbonamento); mercoledì 5 luglio alle 20.30 (turno B); giovedì 6 luglio alle 20.30 (turno F); venerdì 7 luglio alle 20.30 (turno C); sabato 8 luglio alle 20.30 (turno I); domenica 9 luglio alle 20.30 (turno E).

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata