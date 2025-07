Justin Bieber accende l’estate sarda con un doppio colpo da star: relax da sogno in Gallura e il lancio a sorpresa del suo attesissimo nuovo album, “Swag”.

Mentre si gode il sole e i panorami mozzafiato della Sardegna con la sua famiglia, la popstar canadese ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo con un’uscita discografica totalmente inaspettata.

Arrivato lunedì pomeriggio all’aeroporto privato “Eccelsa Aviation” di Olbia, Bieber ha subito raggiunto la sua lussuosa villa nei pressi dell’esclusivo Hotel Cala di Volpe. Al suo fianco, come sempre, la splendida moglie Hailey Rhode e il piccolo Jack Blues, che il 24 agosto spegnerà la sua prima candelina.

Vacanze in famiglia, sì, ma senza rinunciare al glamour: tra mega yacht, tramonti da sogno e scorci iconici sulle isole di Tavolara e Molara, il soggiorno si è trasformato subito in uno spettacolo da copertina.

Ma il vero colpo di scena è arrivato nel cuore della notte: mentre la Gallura dormiva, “Swag” ha fatto il suo debutto su tutte le piattaforme digitali, senza alcun preavviso.

L’album, che segna il ritorno di Bieber a quattro anni di distanza da “Justice”, contiene 21 tracce, tra cui 18 brani inediti e 3 snippet, e racconta una nuova fase artistica e personale dell’artista: quella di un uomo maturo, marito e padre, più profondo e consapevole.

La produzione? Da urlo. Tra i nomi coinvolti, spiccano Daniel Caesar, Dijon, mk.gee, Eddie Benjamin, Knox Fortune e lo stesso Bieber, in un lavoro che mescola r’n’b, pop moderno e venature soul con uno stile raffinato e introspettivo.

Dopo l’enorme successo di “Justice” – multiplatino in Italia e trampolino per hit come “Peaches”, “Ghost”, “Holy” e “Lonely” – Bieber dimostra ancora una volta di saper sorprendere, unendo la sua vita privata al suo percorso artistico. E lo fa scegliendo la Sardegna, terra sempre più amata dalle celebrità internazionali, che si conferma regina indiscussa del jet set estivo.

