Jeson farà tappa a Olbia. Il 27enne artista romano di Cinecittà, all’anagrafe Daniele Fossatelli, sarà al Red Valley il 13 agosto.

Cantautore tra i più interessanti della scena musicale italiana, Jeson ha annunciato oggi le prime date estive del suo tour, che toccherà la Olbia Arena in occasione della prima serata del Red Valley Festival, in cui si esibiranno anche Fedez, Max Pezzali, Tommy Cash, Rocco Hunt, Sarah Toscano e Settembre.

Prima di sbarcare in Gallura, Jeson sarà a Francavilla al Mare (Chieti), ospite del Shock Wave Festival il 18 luglio, e a Cinquale, in provincia di Massa e Carrara, il 7 agosto per il Vibes Summer Festival, date che offriranno al pubblico l’occasione per ascoltare dal vivo il repertorio dell’artista, dai brani più recenti a quelli che hanno segnato il suo percorso professionale, in un viaggio musicale intimo e coinvolgente.

Il nuovo singolo, “Me manchi da morì”, prosegue il suo racconto emotivo sull’amore, e viene dopo “Vagabondo” per segnare una nuova fase dell’artista, iniziata con la collaborazione con Marco Mengoni in “Lasciami indietro” (incluso nell’album “Materia Prisma”) e con l’uscita dell’EP “Solo un uomo”, ma attraverso brani come “Il mio posto”, “Hallelujah”, “La cura sbagliata” e “Perdonare te” Jeson esplora anche temi come il senso di appartenenza, la salute mentale e le fragilità.

Nel 2021 col singolo “Diario di Bordo” (2021) cattura l’interesse della scena musicale, che lo accompagna fino al suo primo progetto ufficiale “Fuori da un oblò”. A seguire il brano “Il Mio Posto” (2023) e la collaborazione con Mengoni. Il resto è storia.

© Riproduzione riservata