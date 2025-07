Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Quando decidete di aiutare qualcuno, fate attenzione alle vostre riserve di energia. Saranno sufficienti?

Toro: Non fatevi spaventare da una piccola crisi emotiva: si tratta senz’altro di una nuvola passeggera.

Gemelli: A ribaltare l’umore grigio potrebbe bastare un piccolo colpo di fortuna, o un messaggio inatteso.

Cancro: La giornata è ricchissima di sollecitazioni, ma la stanchezza comincia a farsi sentire. Rallentate un po’!

Leone: Parole di conforto da parte di amici e parenti saranno preziose per superare un momento di crisi personale.

Vergine: Vi sentite spesso con la testa fra le nuvole in questa fase di transizione. Tranquilli, non c’è niente di male!

Bilancia: La grinta non manca, ma un diverbio familiare rischia di convogliarla nella direzione sbagliata.

Scorpione: Il rapporto di coppia vivrà una battuta d’arresto, ma non significa che dovete cancellare quanto fatto finora.

Sagittario: Trovate il tempo per mettere ordine sia in casa sia nella vostra testa, gettando via ciò che non serve.

Capricorno: Qualcuno potrebbe approfittare della vostra disponibilità. Richiamatelo all’ordine con le buone maniere.

Acquario: La risposta a quel dubbio è nascosta in fondo al vostro cuore, dovete solo darle il tempo di affiorare.

Pesci: Le certezze vacillano di fronte a una prova particolarmente impegnativa. Mantenete la calma, ce la farete!

