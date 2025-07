Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: È l’ora di aprire il cassetto dei desideri e di tirare fuori i sogni che custodite più gelosamente.

Toro: Godetevi il successo e per festeggiare fatevi un bagno di socialità, come non accade ormai da tempo.

Gemelli: Di fronte a piccole delusioni negli studi o sul lavoro, non colpevolizzatevi troppo e guardate oltre.

Cancro: Siete ben consapevoli della vostra forza contrattuale, perciò non mandate tutto all’aria a causa dell’ansia.

Leone: Nel tempo libero vi capiterà di fare conoscenze potenzialmente proficue per la carriera. Siate pronti!

Vergine: Uno spirito più flessibile vi permetterebbe di giungere più velocemente all’obiettivo, qualunque esso sia.

Bilancia: Dopo tante delusioni siete finalmente pronti a fidarvi di nuovo di qualcuno. Lasciate da parte la prudenza!

Scorpione: Anche se l’umore è sotto i piedi, non dovete rinunciare alla compagnia ma tenere a bada il nervosismo.

Sagittario: Una cena intima al ristorante insieme alla persona amata sveglierà i sensi e scalderà il cuore.

Capricorno: La vostra voglia di leggerezza non dovrebbe impattare negativamente su chi vi sta intorno...

Acquario: Siete alla ricerca di condizioni di lavoro migliori o avete soltanto perso la passione per ciò che fate?

Pesci: Le circostanze cambiano in meglio. Finalmente avrete l’occasione di far vedere la parte migliore di voi.

© Riproduzione riservata